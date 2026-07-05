Il Palermo continua a prendere forma in vista dell'inizio del ritiro precampionato, con la dirigenza rosanero impegnata a completare i tasselli richiesti da Filippo Inzaghi. Dopo le prime ufficialità, il lavoro del direttore sportivo Carlo Osti prosegue su più fronti, tra operazioni in entrata ormai definite e altre trattative che potrebbero entrare nel vivo nei prossimi giorni.

La prima novità riguarda Tommaso Cassandro, diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Palermo. Come riportano Corriere dello Sport, Giornale di Sicilia, La Gazzetta dello Sport e La Repubblica, il difensore arriva a titolo definitivo dal Como, dopo l'ultima stagione disputata in prestito al Catanzaro, firmando un contratto fino al 2029. L'investimento del club rosanero supera il milione di euro e consegna a Inzaghi un giocatore di grande duttilità, capace di ricoprire sia il ruolo di terzino destro sia quello di centrale difensivo. La Repubblica aggiunge che il Palermo ha superato la concorrenza di diversi club di Serie B e persino del Sassuolo per assicurarsi il classe 2000, che andrà a giocarsi una maglia con Niccolò Pierozzi sulla corsia destra.

Sempre sul fronte degli innesti, manca ormai soltanto l'annuncio ufficiale di Hernani. Corriere dello Sport, Giornale di Sicilia e La Repubblica concordano sul fatto che il centrocampista brasiliano, svincolatosi dal Monza, firmerà nelle prossime ore un contratto biennale con opzione, andando ad aggiungere esperienza e qualità alla mediana rosanero.

Con l'arrivo di Cassandro, la difesa viene considerata praticamente completa. Il Corriere dello Sport sottolinea come Inzaghi e Osti abbiano individuato nei quattro centrali Mattia Bani, Pietro Ceccaroni, Patryk Peda e Giangiacomo Magnani il reparto su cui costruire la nuova retroguardia. Proprio Magnani rappresenta una delle scommesse più importanti della prossima stagione: il difensore, frenato nella passata annata da problemi familiari, gode della totale fiducia del club, che continua a puntare sul suo pieno recupero dopo avergli fatto firmare un contratto fino al 2028. L'unico ulteriore intervento previsto in difesa riguarda la ricerca di un vice Tommaso Augello sulla corsia sinistra, con Di Mario della Virtus Entella indicato dal Corriere dello Sport come uno dei profili maggiormente seguiti.

Nelle ultime ore è emersa anche una nuova pista per il reparto arretrato. Secondo Gianluca Di Marzio, il Palermo avrebbe messo nel mirino Mattia Viti, difensore classe 2002 di proprietà del Nizza. Sul centrale italiano ci sarebbe anche il Cagliari, mentre il club francese sarebbe intenzionato a cederlo a titolo definitivo per monetizzare dopo averlo acquistato due anni fa per circa 15 milioni di euro.

Le attenzioni della dirigenza si concentrano ora soprattutto sull'esterno offensivo richiesto da Inzaghi. Il nome che sta guadagnando sempre più terreno è quello di Mattia Compagnon del Venezia. Sia il Corriere dello Sport sia il Giornale di Sicilia evidenziano come il classe 2001 rappresenti una delle candidature più concrete grazie alla sua duttilità, alla capacità di ricoprire più ruoli nel reparto avanzato e alle qualità nell'uno contro uno, caratteristiche considerate ideali per il sistema di gioco dell'allenatore rosanero. Anche La Gazzetta dello Sport conferma che il giocatore del Venezia rappresenta attualmente la prima opzione dopo il raffreddamento della pista che portava a Zito Luvumbo.

Accanto a Compagnon resta vivo anche l'interesse per Pontus Almqvist del Parma. Giornale di Sicilia e La Repubblica confermano che lo svedese continua a essere uno dei profili maggiormente apprezzati dalla dirigenza per la sua capacità di ricoprire più ruoli offensivi. La Repubblica evidenzia inoltre come le sue caratteristiche ricordino quelle di Dennis Johnsen, ma con la possibilità di partire dalla destra e accentrarsi grazie al piede mancino. Lo stesso quotidiano sottolinea però che l'eventuale arrivo di Almqvist potrebbe escludere quello di Compagnon, trattandosi di due operazioni alternative.

Restano inoltre sul taccuino della dirigenza anche Rui Modesto dell'Udinese, monitorato come possibile soluzione per le corsie offensive, oltre ai due esterni del Mantova, Davide Bragantini e Leonardo Marras, con quest'ultimo seguito anche dal Pisa, come riferisce il Giornale di Sicilia.

Proseguono anche i contatti con il Napoli per Emanuele Rao. Secondo il Giornale di Sicilia, l'operazione resta aperta, ma sarà necessario attendere le valutazioni di Massimiliano Allegri durante il ritiro dei partenopei prima di capire se il giovane esterno potrà lasciare il club azzurro.

A centrocampo continua invece il pressing per Simone Trimboli del Mantova. Giornale di Sicilia, La Gazzetta dello Sport e La Repubblica concordano nel descrivere il centrocampista come uno dei principali obiettivi del Palermo, pur sottolineando la forte concorrenza della Cremonese, che avrebbe già mosso passi concreti. Rimane inoltre tra i profili monitorati anche Niklas Pyyhtiä, di proprietà del Bologna e reduce dal prestito al Modena, considerato un'alternativa per completare il reparto.

Sul fronte delle uscite, infine, non si registrano ancora sviluppi significativi. Come evidenzia il Giornale di Sicilia, il Palermo continua a lavorare parallelamente anche sull'alleggerimento dell'organico e del monte ingaggi, passaggio ritenuto fondamentale per consentire ulteriori operazioni in entrata.

Con Cassandro già ufficializzato e Hernani ormai pronto a diventare il prossimo volto nuovo, il mercato rosanero entra dunque nella sua fase più intensa. L'obiettivo della società resta quello di consegnare a Filippo Inzaghi una rosa competitiva già nei primi giorni di ritiro, senza però rinunciare alle opportunità che il mercato continuerà a offrire nelle prossime settimane.