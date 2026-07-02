Ripreso - o tenuto - Nico Paz, chiuso Liberali, che sta per sbarcare sulle sponde del lago, e ufficializzati Kaiki e Milla. Il Como va, e va di fretta. I lariani vogliono consegnare a Fabregas la rosa al completo nel minor tempo possibile, in modo tale da poter lavorare con largo anticipo alla nuova stagione: quella della storia. Oggi sono stati presentati i primi due nuovi acquisti.

TERZINO MODERNO - Descrizione che proviene dalla bocca di Cesc Fabregas, pronto a sfruttare la sua velocità e la sua propensione offensiva per sviluppare il suo gioco. Il Como segue Kaiki da tempo: già a gennaio sembrava pronto per affondare il colpo, ma alla fine la trattativa saltò. La trattativa con il Cruzeiro si è sbloccata nel mese di giugno, e in giornata il brasiliano è stato annunciato dal Como. Prestito con diritto di riscatto per il classe 2003, pronto a prendere il posto di Alberto Moreno, uno dei leader voluti da Fabregas per alzare il livello della squadra, il cui contratto è scaduto lo scorso 30 giugno.

DIETRO YAMAL - Nella classifica di passaggi vincenti de LaLiga, in cima, spiccano gli undici assist di Lamine Yamal. Prevedibile. Alle spalle del fenomeno del Barcellona c'è Luis Milla. 10 assist in 37 partite con il Getafe, fresco di qualificazione in Conference League, è lui il prescelto di Fabregas per il centrocampo. Un reparto che ha salutato un leader tecnico, di lingua spagnola, come Sergi Roberto, è pronto ad abbracciare un nuovo giocatore proveniente dalla penisola iberica. Non più giovanissimo - 31 anni - ma capace di portare equilibrio, geometrie e leadership in mezzo al campo. Figlio d'arte: il padre, Luis Milla Aspas, vestì le maglie di Valencia, Real Madrid e Barcellona. Milla figlio - Luis Milla Manzanares - ha firmato un contratto triennale.

E ORA LIBERALI - Le liste, gli italiani, le parole di Suwarso. Il tema degli italiani tiene banco, ma la risposta del club comasco è in linea con l'ambizione e il progetto che ha conquistato la Champions. Sta per arrivare Liberali, per cui il Como pagherà la clausola da 6 milioni al Catanzaro. Trattativa ai dettagli, giocatore atteso alle visite mediche di rito.

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