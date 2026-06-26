Tra ritorni e nuovi arrivi, il Catanzaro prova a fare scorta a Milano. In questi giorni Ciro Polito, DS dei calabresi, è in città per imbastire un paio di trattative che riguardano alcuni giocatori finiti nel radar del club giallorosso nelle ultime settimane.

INTER, PIACE COCCHI - Nella sponda nerazzurra del Naviglio, fari puntati su Matteo Cocchi. In campo nell'ultima apparizione dei nerazzurri in campionato contro il Bologna, il classe 2007 è pronto per giocare con continuità in un campionato competitivo e intenso. In stagione, tra Serie C e qualche convocazione con la prima squadra, presenza fissa nella fascia sinistra, con compiti di spinta incessanti e continui. I calabresi hanno avviato la trattativa con i campioni d'Italia, ma attenzione alla concorrenza: il giocatore piace a tanti club.

OCCHI SUL MILAN FUTURO - Al Catanzaro interessano due profili del Milan Futuro. I rapporti tra club sono buoni: già nella passata stagione i calabresi avevano bussato alle porte rossonere, prelevando Alesi che adesso interessa a club di A. Questa volta nel mirino ci sono Jacopo Sardo, centrocampista del 2005, e il difensore, classe 2007, Mattia Cappelletti.

RISPOLI BIS? - Tra i nomi presenti nella lista di Polito c'è anche Fabio Rispoli, che ha già vestito la maglia giallorossa nella stagione che si sta per concludere. Il classe 2006 è di proprietà del Como, ma il DS dei calabresi sta provando a lavorare ai fianchi la squadra di Fabregas per riavere il giocatore. Contatti avviati.

L'obiettivo del viaggio milanese di Polito sembra ben chiaro: portare in Calabria uno stuolo di giovani promettenti da consegnare nelle mani del giovane Marco Turati, il prossimo allenatore del Catanzaro. Gioventù al potere.

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