Conferme in casa Arezzo in vista della Serie B. Dopo la promozione conquistata sul campo, gli aretini hanno trovato l'accordo con Bucchi per proseguire insieme anche nella prossima stagione. La conferma dell'allenatore arriva direttamente dal DS Cutolo, che ha rinnovato con il club. Intanto si comincia a mobilitare il mercato dalle parti di Arezzo.

RINNOVI - La conferma di Bucchi arriva dalle parole di Cutolo, DS del club che ha rinnovato il suo contratto con gli aretini. Per Cutolo rinnovo fino al 2031, mentre per quanto riguarda Bucchi si è concretizzato il rinnovo automatico, stabilito all'inizio della scorsa stagione in caso di conquista della Serie B - arrivata nell'ultima giornata di campionato.

NUOVE GERARCHIE IN PORTA - Cambio della guardia a difesa della porta. Il titolare della promozione, Venturi, è stato ceduto al Ravenna in Serie C, e nelle scorse settimane è stato ufficializzato il prestito di Alessandro Nunziante dall'Udinese. Il classe 2007, con molta probabilità, sarà il titolare nella prossima stagione. Alle sue spalle l'Arezzo ha preso Andrea Seculin, classe 90' proveniente dalla Reggiana che andrà a occupare lo slot di secondo portiere e fungere da chioccia per Nunziante.

ASSE CARRARESE - I primi nomi del mercato dell'Arezzo gravitavano intorno alla Carrarese. I prescelti sembravano Illanes e Nicholas Schiavi, ma gli avvicendamenti di mercato, abbinate alla richiesta del club e degli entourage, hanno cambiato le carte in tavola: se il primo è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Arezzo, il secondo non risulta negli obiettivi del mercato del club. Parola di Cutolo.

IN ARRIVO MARTINEZ - Se al centro della difesa gli aretini cercano esperienza, nelle fasce spazio alla gioventù. L'Arezzo ha chiuso la trattativa per l'arrivo in Toscana di Marlon Mena Martinez, terzino classe 2006 proveniente dal settore giovanile del Parma. Il giocatore domenicano, nato a Parma, si trasferirà ad Arezzo in prestito.

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