Il Palermo continua a muoversi sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione e nelle ultime ore registra importanti passi avanti per Tommaso Cassandro. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, il club rosanero è sempre più vicino a definire l'arrivo del difensore classe 2000, reduce da una stagione positiva con la maglia del Catanzaro.

Cassandro è rientrato al Como dopo il prestito in Calabria, dove ha trovato continuità e spazio, mettendosi in mostra come uno dei profili più affidabili nel suo ruolo. Le sue prestazioni hanno attirato l'attenzione del Palermo, che da tempo è alla ricerca di rinforzi difensivi. La trattativa sarebbe entrata in una fase avanzata e filtra ottimismo sulla possibilità di arrivare presto alla fumata bianca. Il giocatore rappresenta un profilo gradito sia per caratteristiche tecniche sia per esperienza maturata in Serie B negli ultimi anni.

Per il Palermo si tratterebbe di un innesto utile ad aumentare le soluzioni e ad aggiungere profondità a una rosa che deve essere costruita per puntare ai vertici del campionato.

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