Separazione in vista tra il Lecce e Ylber Ramadani. Il capitano dei salentini ha deciso di chiudere la propria avventura in Salento dopo tre stagioni. Si trasferirà al Corum, club turco neopromosso in prima divisione che ha già sondato un altro giocatore del Lecce nelle scorse settimane.

IN PIENO STILE CORVINO - Probabilmente è un caso che i due abbiano salutato Lecce praticamente insieme, ma la storia tra il centrocampista albanese e il club del presidente Sticchi Damiani porta la firma di Corvino, capace di trovare in lui il degno sostituto di Hjulmand, ceduto a suon di milioni in Portogallo. Prelevato dall'Aberdeen per poco più di un milione di euro, Ramadani ha gestito la valigetta con i codici della squadra. Tre campionati di Serie A con la maglia salentina addosso, presenza fissa in mezzo al campo - uno dei giocatori con più minutaggio in assoluto negli ultimi anni - decisivo in più occasioni, come il gol siglato al Torino che blindò la salvezza nella passata stagione.

LA TRATTATIVA - Alla base della decisione, secondo quanto riportato dalle cronache locali, ci sarebbe una richiesta formale dello stesso Ramadani, desideroso di cambiare aria e mettersi in gioco in un nuovo campionato. L'albanese passerà al Corum, club neopromosso in Super Lig, per circa un milione di euro. Nelle scorse settimane lo stesso club turco aveva già bussato alle porte del Lecce per provare a prendere Gallo, ma la trattativa con il terzino palermitano non è mai decollata - si parla di un semplice sondaggio.

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