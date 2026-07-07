L'Hellas Verona ha scelto il portiere per la prossima stagione. Sarà Nicola Leali a difendere i pali dei gialloblù nella prossima Serie B. Il club scaligero ha scelto l'esperto portiere del Genoa come rinforzo ideale per la porta, vista l'ormai sicura partenza dell'attuale n.1, Montipò. Trattativa in chiusura.

OPPORTUNITÀ - Da quando Justin Bijlow è sbarcato a Genova, Leali ha perso il posto da titolare. Dopo aver guidato la difesa del Grifone nella salvezza con Vieira in panchina, la scorsa stagione si è chiusa con un evidente cambio nelle gerarchie: De Rossi ha scelto Bijlow, preferito per la predisposizione al gioco con i piedi, rispetto a Leali, apparso meno brillante e più insicuro - soprattutto nelle uscite. Adesso il portiere classe 93' è pronto a scendere di categoria per accasarsi nella città di Romeo e Giulietta, dove lo aspetta il posto da titolare tra i pali. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la trattativa è praticamente chiusa, manca soltanto l'ufficialità.

SALUTO - La conferma dell'addio al Grifone arriva direttamente da Leali, che ha salutato il club rossoblù con un post nei suoi profili social: "Sono stati tre anni intensi, fatti di sacrifici, battaglie, momenti difficili e grandi soddisfazioni. Abbiamo conquistato tre salvezze insieme, ma il ricordo più grande resterà il gruppo, lo spogliatoio, e tutte le persone che hanno condiviso con me questo cammino".

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