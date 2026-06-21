Colpo di scena in casa Pisa: nelle scorse settimane sembrava definito il passaggio a titolo definitivo di Akinsanmiro sotto la torre, ma nelle ultime ore è emerso che i nerazzurri di Toscana non hanno attivato l'opzione per riscattare il giocatore nigeriano. Akinsanmiro torna all'Inter, ma dovrebbe essere di passaggio. Interesse dalla Germania.

Nessun accordo

Il prestito di Akinsanmiro scade a fine stagione - il 30 giugno. Il diritto di riscatto è fissato a 7,5 milioni di euro, cifra che i toscani erano pronti a spendere per assicurarsi il giocatore, a titolo definitivo, anche in Serie B, ma secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio c'è stato un dietrofront da parte della dirigenza pisana: nella trattativa di definizione del riscatto, è sorto un problema tra i due club. Alla fine il giocatore non vestirà la maglia del Pisa, e non dovrebbe rientrare nemmeno tra i piani dell'Inter. I campioni d'Italia valuteranno altre offerte per il classe 2004.

Futuro all'estero

Sirene teutoniche per il giocatore nigeriano. La Bundesliga ha messo gli occhi su Akinsanmiro, e alcuni club sarebbero interessati al giocatore. Il suo stile di gioco, molto dinamico ma grezzo dal punto di vista tecnico, si può ben incastrare in una realtà come quella tedesca, e l'Inter non sembra voler far muro su una eventuale cessione.

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