Il futuro di Ebenezer Akinsanmiro sarà ancora nerazzurro, ma sotto la torre. Il Pisa ha deciso di acquistare a titolo definitivo il centrocampista nigeriano, il cui cartellino è di proprietà dell'Inter. Al momento i toscani sono alla ricerca del prossimo allenatore, con cui affronteranno il prossimo campionato di B, ma intanto hanno deciso di riscattare Akinsanmiro.

Le cifre

Il Pisa ha prelevato in prestito Akinsanmiro dall'Inter nel mese di luglio. La formula è la stessa che i campioni d'Italia stanno utilizzando per i giovani presenti in rosa: prestito con diritto di riscatto, con controriscatto a favore dei nerazzurri. Il riscatto di Akinsanmiro è stato fissato sulla base di 6 milioni di euro, e il Pisa è pronto a spendere quella cifra per acquistare il nigeriano. L'Inter manterrà la possibilità di poter contro-riscattare il giocatore, aggiungendo circa 750 mila euro alla cifra pattuita con il club toscano.

I numeri

Akinsanmiro a Pisa non è riuscito a lasciare il segno in maniera decisiva. Nel primo anno di A, il nigeriano ha registrato soltanto 12 presenze, senza riuscire a segnare. Tuttavia, l'entourage del giocatore, e il club, sono soddisfatti del percorso che il giocatore ha intrapreso, e la scelta di proseguire con il riscatto è un chiaro segnale di fiducia del Pisa nei confronti di Akinsanmiro, in vista del prossimo campionato di Serie B.

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