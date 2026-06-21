Maxi-operazione in vista tra Venezia ed Hellas Verona. Una appena promossa in Serie A, l'altra retrocessa dopo una stagione complicata. I lagunari hanno già definito una cessione di lusso, quasi due, e sono pronti a muoversi in entrata. Previsto per domani un incontro con il Verona per trattare uno scambio di giocatori abbastanza corposo.

Venezia - Capitolo uscite

I lagunari, neopromossi in A, hanno già salutato Michael Svoboda, vicinissimo al Brighton, e Issa Doumbia, ceduto a suon di milioni allo Sporting Lisbona - cessione record nella storia del club. Nella lista dei probabili partenti figura anche il secondo portiere, Plizzari. Il giocatore è stato il vice di Stankovic e potrebbe essere ceduto in prestito in Serie B. Valutazioni che coinvolgono anche il pacchetto difensivo, con Korac in uscita.

I nomi

L'intreccio di mercato con il Verona riguarderebbe proprio Korac. Il difensore lussemburghese è un profilo gradito agli scaligeri, pronti a rifondare l'organico dopo la retrocessione. Il Venezia ha messo gli occhi su alcuni giocatori del Verona, pronti a lasciare la città di Romeo e Giulietta per accasarsi in laguna, in Serie A. I giocatori in questione sono: Gift Orban, Bella-Kotchap e Montipò. Se il primo ha certamente chiuso la sua esperienza a Verona, gli altri due giocatori sono due punti di riferimento del club scaligero. La volontà di rimanere in Serie A può essere decisiva per sbloccare questa tresca di mercato.

L'incontro

Le parti sono pronte a sedersi al tavolo per discutere di questa maxi-operazione. L'incontro è previsto per domani, e da lì si scopriranno maggiori aggiornamenti su questa trattava, ancora in fase embrionale ma pronta ad accendersi da un momento all'altro.

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