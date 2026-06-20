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Michael Svoboda sarà un nuovo giocatore del Brighton. Il difensore austriaco del Venezia, impegnato con la sua nazionale al Mondiale, lascerà la laguna dopo aver conquistato la Serie A da assoluto protagonista. Le Seagulls hanno deciso di pagare la clausola rescissoria e sono pronte a ufficializzare l'acquisto di uno dei giocatori migliori dell'ultima Serie B.

Pilastri

Dopo aver incassato quasi 30 milioni incassati dalla cessione di Issa Doumbia allo Sporting Lisbona, il Venezia sta per salutare anche il suo capitano. Il Brighton ha fiutato l'affare nella clausola rescissoria da 5 milioni di euro - considerando le cifre che circolano nel mercato odierno, piuttosto bassa - ed è andato in fondo nella trattativa. L'austriaco sarà un giocatore delle Seagulls, che si sono mossi in anticipo per rinforzare la difesa dopo aver ceduto uno dei pezzi più pregiati (Van Hecke, ceduto al Tottenham per circa 55 milioni di euro). L'ufficialità del passaggio del giocatore in Premier League può arrivare direttamente dall'America, dove Svoboda è impegnato con la maglia dell'Austria.

Svoboda saluta Venezia dopo sei anni, in cui ha conquistato la fascia da capitano e ha messo a referto 138 presenze. Nell'ultimo campionato di Serie B, che il Venezia ha chiuso al primo posto - con conseguente promozione in Serie A, ha collezionato 3 gol e 2 assist in 29 presenze, ed è stato inserito nella top11 di fine campionato.

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