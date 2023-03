Serie B, 30ª giornata: manita Palermo, Reggina-Cagliari big match. Il programma

Al via ieri sera, la trentesima giornata del campionato di Serie B. Nel match andato in scena allo stadio "Renzo Barbera" il Palermo di Eugenio Corini - assente in panchina per squalifica -, ha battuto per 5-2 il Modena di Attilio Tesser , nell'anticipo del torneo cadetto. Con il successo sulla formazione emiliana, dopo cinque pareggi consecutivi, i rosanero agguantano momentaneamente la zona playoff, in attesa delle gare di Serie B di questo weekend.

Il trentesimo turno proseguirà in maniera corposa oggi, sabato 18 marzo, con altre otto gare, sette in programma alle ore 14:00. Al "Del Duca", l'Ascoli di Breda ospiterà il Venezia di Paolo Vanoli. La formazione marchigiana vuole restare agganciata al treno playoff, mentre i lagunari sono a caccia di punti salvezza per venir fuori dalle zone calde della classifica. E' quasi un testa-coda quello che andrà in scena al "Rigamonti" tra Brescia e Genoa. Una stagione fin qui da dimenticare per i padroni di casa, che nelle ultime dieci gare stagionali hanno collezionato ben sette sconfitte e tre pareggi consecutivi, proprio nelle tre recenti gare del torneo cadetto. Di fronte la squadra di Gilardino, pronta a consolidare il secondo posto in classifica, che garantirebbe la promozione diretta in Serie A. Tra salvezza ed il sogno playoff la sfida del "Tombolato"Cittadella-Perugia. Se i granata sono reduci dal roboante pari interno contro il Palermo per 3-3, gli uomini di Castori tornano in campo dopo lo stop forzato per via dello sciame sismico che ha colpito l'Umbria il weekend scorso.