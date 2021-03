Liga, Barcellona-Huesca 4-1: Messi firma il poker dei blaugrana. La classifica aggiornata

Il Barcellona non stecca e trova una vittoria fondamentale contro l’Huesca per 4-1.

Liga, Getafe-Atletico Madrid 0-0: i ragazzi di Simeone rallentano ancora. La classifica aggiornata

I blaugrana hanno approfittato del pareggio della capolista Atletico Madrid per avvicinarsi ulteriormente e adesso distano 4 punti dalla squadra di Diego Simeone. Gli ospiti invece non riescono a uscire indenni dal Camp Nou e continuano ad occupare l’ultima piazza della Liga. Una prova di spessore quella del Barça che è partito subito molto forte e dopo 35 minuti si è trovato già in vantaggio 2-0 grazie alle reti di Leo Messi e Antoine Griezmann. Un rigore assegnato nel corso del recupero del primo tempo ha permesso all’Huesca di dimezzare momentaneamente il passaggio, ma in avvio di ripresa Oscar Mingueza, servito in maniera precisa da Messi, ha nuovamente riportato avanti di due gol i catalani. Al 90′ minuto ancora Leo Messi ha trovato la rete che ha sigillato definitivamente il match.

Premier League, Wolverhampton-Liverpool: colpo da ex di Diogo Jota, trionfo Klopp. La classifica aggiornata

Di seguito la classifica aggiornata.