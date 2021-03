Liga, Getafe-Atletico Madrid 0-0: i ragazzi di Simeone rallentano ancora. La classifica aggiornata

Il Getafe riesce a bloccare in casa l’Atletico Madrid sul punteggio di 0-0.

Liga, Atletico Madrid-Real Madrid 1-1: il derby dei bomber lo decidono Suarez e Benzema. La classifica

Una partita giocata a basso ritmo da entrambe le squadre che hanno pensato più a difendere che ad attaccare e non sono mai state pungenti in fase offensiva. I Colchoneros non sono riusciti a sfruttare l’uomo in più con il Getafe che è rimasto in dieci negli ultimi venti minuti, a causa dell’espulsione di Allan Nyom. Con questo pareggio l’Atletico Madrid rimane al primo posto in classifica, ma il Barcellona vincendo domani potrebbe portarsi a quattro punti da Suarez e compagni. Il finale di campionato si prospetta rovente, con una lotta serrata per la conquista del titolo.

Di seguito la classifica aggiornata.