Serie B, 28ª giornata: apre Pisa-Palermo, Genoa-Cosenza il posticipo. Il programma

Dopo il turno infrasettimanale andato in archivio nella giornata di giovedì, oggi prende il via la ventottesima giornata del campionato di Serie B. Ad aprire le danze la sfida in programma all' "Arena Garibaldi" tra Pisa e Palermo , primo dei due anticipi del torneo cadetto. Alle 16:15 sarà la volta del match del "Granillo" Reggina - Parma .

Il ventottesimo turno prosegue in maniera corposa domenica 5 marzo, con altre sette gare, tutte in programma alle ore 15:00. Il Bari di Mignani farà visita all'Ascoli rivitalizzato dalla cura Breda. Il Brescia ospiterà il Cagliari di "Sir" Claudio Ranieri, che cerca i tre punti per restare agganciato al treno playoff, mentre la capolista Frosinone proverà ad allungare ulteriormente in classifica nel match che andrà in scena allo "Stirpe" contro il Venezia di Vanoli. SudTirol-Perugia, Ternana-Benevento, Como-Modena e SPAL-Cittadella le altre gare in programma domenica 5 marzo.