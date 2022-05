SportMediagol, il post partita di Mediagol per Palermo-FeralpiSalò 1-0

Alle 12.00 sui canali social di Mediagol andrà in onda SportMediagol: il post partita di Palermo-FeralpiSalò 1-0. Analizzeremo il successo della squadra di Silvio Baldini. In studio Noemi Cusano e Giulia Anello, in collegamento Nicolò Cilluffo

Uno a Zero: è questo il risultato finale di Palermo-FeralpiSalò, match di ritorno dei playoff promozione di Serie C, andato in scena ieri sera allo stadio "Renzo Barbera". Davanti ad una cornice di pubblico che ancora una volta ha fatto registrare il record di presenze stagionali con 35.037 spettatori sugli spanti, i rosanero di Silvio Baldini, si sono imposti sulla formazione lombarda anche nel retourmatch delle Final Four di Lega Pro, accedendo dunque alla doppia Finale contro il Padova.

Di questo e tanto altro ancora parleremo nel corso di SportMediagol: il post partita che accompagnerà la stagione agonistica dei rosanero. In studio le LadyMediagol Noemi Cusano e Giulia Anello, in collegamento Nicolò Cilluffo. Coordinamento tecnico di William Anselmo.

Il format di approfondimento calcistico è in onda sui canali social di Mediagol (Facebook, YouTube e Twitch).