SportMediagol, il post partita di Mediagol per Palermo-Virtus Entella 2-2

Alle 12.00, sui canali social di Mediagol, andrà in onda SportMediagol: il post partita per analizzare la sfida Palermo-Virtus Entella. Risultati, sondaggi e curiosità della gara di ritorno dei playoff di Serie C del "Renzo Barbera"

Mediagol ⚽️

Gara al cardiopalma quella vissuta sabato sera al "Renzo Barbera", nel retour match del secondo turno Nazionale dei playoff di Serie C, Palermo-Virtus Entella. In uno stadio gremito in ogni ordine di posto, la compagine di Baldini ha conquistato l'accesso alle Final Four degli spareggi promozione di Lega Pro, dove nel doppio confronto, in programma mercoledì 25 e domenica 29 maggio, sfiderà la FeralpiSalò. Davanti ad oltre 33.000 spettatori, sono i liguri guidati da Gennaro Volpe a passare in vantaggio, grazie ad un calcio di rigore, che lascia qualche dubbio, realizzato da Merkaj al 13' del secondo tempo. Al 71', la formazione di Chiavari trova il gol del momentaneo 0-2, con la rete di Karic, che condannerebbe capitan De Rose e compagni ad abbandonare il sogno Serie B.

La spinta del "Barbera", ancora una volta sold out, risulta decisiva, quando in soli cinque minuti il Palermo passa dall'inferno al paradiso: prima con il solito Edoardo Soleri, che al 78' accorcia le distanze per i rosanero siglando il gol del momentaneo 1-2, poi con la splendida rete in semirovesciata di Peppe Fella che all'83' realizza il gol del 2-2, lanciando di fatto il Palermo verso la semifinale dei playoff promozione di Serie C contro la FeralpiSalò.

Di questo e tanto altro ancora parleremo nel corso di SportMediagol: il post partita che accompagnerà la stagione agonistica dei rosanero. In studio le LadyMediagol Noemi Cusano e Leandro Ficarra, al commento tecnico Nicolò Cilluffo. Coordinamento tecnico a cura di William Anselmo.

Il format di approfondimento calcistico è in onda sui canali social di Mediagol (Facebook, YouTube e Twitch).