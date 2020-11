Serie C, girone C: big match a Terni, il Catania ospiterà la Turris. Il programma della 12a giornata

Il programma della 12^giornata del girone C del campionato di Serie C.

Ha preso il via nella giornata di sabato 21 novembre il dodicesimo turno del girone C di Serie C, con l’anticipo in programma del “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia dove la Juve Stabia ha superato per 2-0 la Viterbese. Tre punti importanti per le “vespe” che escono vittoriose dal “Menti” rovinando così l’esordio in Lega Pro di Roberto Taurino sulla panchina dei laziali.

Turno di riposo per il Palermo di Roberto Boscaglia, che tornerà in campo mercoledì 25 novembre alle ore 15.00, per il recupero della 6^giornata, contro la Turris, al “Renzo Barbera”. Rinviata, a data da destinarsi, la gara in programma all’ “Alfredo Viviani”, tra Potenza ed Avellino, in seguito alla richiesta presentata dalla squadra campana, per via dell’alto numero di tesserati positivi al coronavirus.

Diamo uno sguardo al programma completo delle sfide in programma oggi con le rispettive designazioni arbitrali:

Juve Stabia-Viterbese 2-0: 4′ Romero, 50′ Fantacci (giocata sabato)

Domenica ore 14.30

CATANIA-Turris: Angelucci di Foligno (Politi-Pintaudi)

Foggia-Virtus Francavilla: Luciani di Roma 1 (Licari-Bonomo)

Domenica ore 15.00

Casertana-Bari: Di Graci di Como (Terenzio-Pedone)

Catanzaro-Cavese: Costanza di Agrigento (Toce-Lisi)

Monopoli-Vibonese: Caldera di Como (Piatti-Lipari)

Paganese-Bisceglie: Turrini di Firenze (Porcheddu-Collu)

Domenica ore 17.30

Ternana-Teramo: Cascone di Nocera Inferiore (Laudato-Centrone)

Rinviata a data da destinarsi

Potenza-Avellino

RIPOSA: PALERMO

LA CLASSIFICA

Ternana 27

Teramo 23*

Bari 20 *

Juve Stabia 17

Turris 16*

Catanzaro 16*

Avellino 15***

Foggia 13*

Vibonese 12***

PALERMO 12**

Catania 12**

Paganese 10

Monopoli 9***

Virtus Francavilla 9

Potenza 9

Bisceglie 7****

Viterbese 7*

Casertana 6***

Cavese 5*

**** 4 gare in meno

*** 3 gare in meno

** 2 gare in meno

* 1 gara in meno