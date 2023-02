Serie B, 25ª giornata: pari Palermo-Frosinone, ko Reggina. Risultati e classifica

Serie B, risultati e classifica aggiornata dopo le gare andate in scena alle 14:00

La venticinquesima giornata di Serie B ha preso il via ieri sera, 17 febbraio, con l'anticipo tra Pisa e Venezia terminato con il risultato di 1-1. Ben otto match invece nel programma odierno, tra le 14 e le 16:15. Spicca la gara del "Barbera" tra Palermo e Frosinone, andata in scena nel pomeriggio e terminata con il risultato di 1-1. Alle 16:15 l’appuntamento in chiave terzo posto tra Bari e Cagliari. Chiude il turno il posticipo domenicale Modena-Genoa.