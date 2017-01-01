La Supercoppa Portoghese è una competizione che rende omaggio alla memoria del Mestre Cândido Oliveira, fin dalla sua nascita è stata una manifestazione capace di creare momenti di rara emozione. In…
Calendario
Al via ieri sera, la trentesima giornata del campionato di Serie B. Nel match andato in scena allo stadio "Renzo Barbera" il Palermo di Eugenio Corini - assente in panchina per squalifica -, ha…
Al via la trentesima giornata del campionato di Serie B. Alle ore 20:30, ad aprire le danze, la sfida in programma allo stadio "Renzo Barbera" tra Palermo e Modena, anticipo del torneo cadetto.
Al via ieri sera la ventinovesima giornata del campionato di Serie B. Ad aprire le danze, la sfida dell' "Unipol Domus" tra Cagliari e Ascoli, anticipo del torneo cadetto. Roboante 4-1 per gli uomini…
Al via la ventinovesima giornata del campionato di Serie B. Alle ore 20:30, ad aprire le danze, la sfida in programma all' "Unipol Domus" tra Cagliari e Ascoli, anticipo del torneo cadetto. "Sir"…
Dopo il turno infrasettimanale andato in archivio nella giornata di giovedì, oggi prende il via la ventottesima giornata del campionato di Serie B. Ad aprire le danze la sfida in programma all' "Arena…
Cosenza-Reggina, Palermo-Ternana e Parma-Pisa hanno aperto il turno infrasettimanale di Serie B valido per la ventisettesima giornata del torneo cadetto. Nei tre anticipi andati in scena martedì 28…
BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Bah, Silva, Otamendi, Grimaldo; Luis, Chiquinho; Joao Mario, Rafa Silva, Aursnes, Ramos. Allenatore: Roger Schmidt. BOAVISTA (4-3-3): Bracali; Malheiro, Cannon,…
La ventitreesima giornata di Serie B, quarta del girone di ritorno, ha preso il via venerdì 3 febbraio con l'anticipo serale tra Modena e Cagliari. Nel primo match della giornata canarini vittoriosi…
Serie B, 20ª giornata: da Bari-Parma e Perugia-Palermo a Genoa-Venezia. Il programma
Tutto pronto per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Il turno si aprirà sabato 14 gennaio con cinque partite alle ore 14.00, tra cui Perugia-Palermo con i rosanero di Corini che,…
Prende il via oggi, sabato 3 dicembre, la quindicesima giornata del campionati di Serie BKT 2022-2023. Nel bel mezzo dei Mondiali di Qatar 2022, il torneo cadetto è tra i campionati professionistici…
Serie A, emergenza Coronavirus: scoppia il caso calendari! Lega a lavoro per trovare una soluzione. I dettagli
La Lega Serie A è nel caos. L'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus in Italia che, nelle ultime due settimane ha colpito il Paese, ha causato anche l'interruzione della maggior…
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