Serie A, emergenza Coronavirus: scoppia il caso calendari! Lega a lavoro per trovare una soluzione. I dettagli ⚽️ ⚽️ 2 marzo 2020 - 14:30 2 marzo

La Lega Serie A è nel caos. L'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus in Italia che, nelle ultime due settimane ha colpito il Paese, ha causato anche l'interruzione della maggior…