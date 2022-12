Serie B, 15ª giornata: alle 14 apre Venezia-Ternana. Benevento-Palermo il posticipo

Prende il via oggi, sabato 3 dicembre, la quindicesima giornata del campionati di Serie BKT 2022-2023. Nel bel mezzo dei Mondiali di Qatar 2022, il torneo cadetto è tra i campionati professionistici che non ha stoppato l'attività agonistica, restando il campionato di riferimento per i tifosi ed appassionati di calcio italiani, mentre si disputa il torneo iridato.