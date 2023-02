Serie B, 23ª giornata: Palermo-Reggina e Parma-Genoa big match. Il programma completo

La ventitreesima giornata di Serie B, quarta del girone di ritorno, ha preso il via venerdì 3 febbraio con l’anticipo serale tra Modena e Cagliari. Nel primo match della giornata canarini vittoriosi per 2-0 contro la compagine sarda guidata...

La ventitreesima giornata di Serie B, quarta del girone di ritorno, ha preso il via venerdì 3 febbraio con l'anticipo serale tra Modena e Cagliari. Nel primo match della giornata canarini vittoriosi per 2-0 contro la compagine sarda guidata da Claudio Ranieri. Questo pomeriggio saranno sette le gare in programma tra le 14:00 e le 16:15. La capolista Frosinone è ospite del Como al "Sinigaglia", trasferte anche per Bari e Sudtirol, impegnate rispettivamente a Ferrara e Pisa. Il turno si chiuderà domenica 5 febbraio con i big match Parma-Genoa e Palermo-Reggina, entrambi in programma alle 16:15.