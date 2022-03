Lione-Porto, probabili formazioni: Conceição sfida Bosz. Paquetà vs Taremi, Faivre..

Il Lione di Peter Bosz ed il Porto si apprestano a sfidarsi nel match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League: probabili formazioni, statistiche e curiosità sulla sfida

Lione e Porto si giocano l'accesso i quarti di finale di Europa League , si riparte dal 1-0 dell'andata in favore dei francesi. Vittoria di misura nella gara del 'do Dragão', nella quale la formazione di Conceicao , dopo aver subito il gol di Paquetà che è valso lo svantaggio, non è riuscita a reagire, obbligata a ribaltare così il risultato del primo confronto, questa sera alle ore 21:00 allo stadio Groupama.

Sono quattro le assenze nei padroni di casa: si tratta degli infortunati Diomande, Cherki, Pintor e Boateng. Rientrano invece Aouar, Paquetà e Caqueret, tutti punti fermi dell'organico guidato dal tedesco Bosz, a cui potrà fare riferimento durante la partita. Per i dragoni invece rientra in lista Pepe, unico assente Manafa. Per i portoghesi sfida dal coefficiente di difficoltà abbastanza alto, ma per gli standard dimostrati negli ultimi anni, non appare proibitiva. Da citare l'eliminazione impartita nei sedicesimi di finale dalla competizione corrente alla Lazio di Sarri.