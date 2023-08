Benfica-Porto, le probabili formazioni: Schmidt e Conceiçao si giocano la Supercoppa

I campioni in carica dell’ultima Liga Nos sono reduci da ben cinque amichevoli: tre vittorie contro Basilea , Celta Vigo e l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo . Mentre gli ultimi due ko sono arrivati contro Burnley e Feyenoord . Per quanto concerne, invece, la squadra di Conceição gli ultimi test sono stati quattro: una sconfitta al cospetto delle Wolves , un pareggio con il Rayo Vallecano e due successi rifilati a Cardiff e Portimonense .

La finale di Supercoppa Portoghese Benfica – Porto non verrá trasmessa in diretta TV da nessuna emittente televisiva. Non sarà nemmeno possibile vedere Benfica – Porto in diretta streaming.