Serie B, 29ª giornata: apre Cagliari-Ascoli, Bari-Frosinone big match. Il programma

Focus sul programma completo della 29ª giornata del campionato di Serie B

Al via la ventinovesima giornata del campionato di Serie B. Alle ore 20:30, ad aprire le danze, la sfida in programma all' "Unipol Domus" tra Cagliari e Ascoli, anticipo del torneo cadetto. "Sir" Claudio Ranieri, alla guida tecnica dei padroni di casa, vuole interrompere la serie di quattro pareggi consecutivi per consolidare il piazzamento in zona playoff, provando a distaccare le dirette inseguitrici. Tra queste proprio la formazione marchigiana, che vuole riprendere il discorso intrapreso con l'avvento in panchina di Breda. I bianconeri, vittoriosi per tre volte nelle ultime cinque sfide di campionato, si trovano ad appena tre punti di distanza da Lapadula e compagni. E vorranno a tutti i costi arpionare in classifica proprio la compagine sarda.

Il ventinovesimo turno proseguirà in maniera corposa sabato 11 marzo, con altre sette gare, cinque in scena alle ore 14:00. Sfida salvezza tra Benevento e Como, che al "Vigorito" daranno vita ad un match importantissimo per la lotta per non retrocedere in Lega Pro. Il Palermo di Eugenio Corini, invece, farà visita al Cittadella di Edoardo Gorini. Una gara di grande interesse in chiave playoff che vede la formazione rosanero distare solamente un punto dall'ottavo posto (occupato attualmente dal Cagliari). Ultimo piazzamento che permetterebbe a Brunorie compagni di accedere agli spareggi promozione. Così come Modena-Pisa e Parma-SudTirol, sfide che vedono interessate tre delle sei formazioni che stazionano in zona playoff.

Perugia-Reggina e Venezia-Brescia sono le altre partite in programma sempre alle ore 14:00 di sabato 11 marzo. Gli uomini di Filippo Inzaghi faranno tappa allo Stadio "Renato Curi", dove affronteranno la formazione allenata da Fabrizio Castori. Amaranto reduci dal due ko consecutivi e con uno score negativo di ben sette sconfitte rimediate nelle ultime dieci gare. Il Perugia vuole riprendere la marcia salvezza cercando punti fondamentali che permetterebbero alla compagine umbra di allontanare ulteriormente le squadre che stanno in coda alla classifica. Tra queste proprio Venezia e Brescia che, al "Penzo", daranno vita ad un match che vedrà protagoniste due delle formazioni deluse di questo campionato di Serie B 2022-2023.

Alle 16:15 Bari-Frosinone chiuderà il quadro delle sette gare in programma sabato. La capolista guidata da Fabio Grosso farà visita alla terza della classe. I padroni di casa proveranno a fermare la corsa inarrestabile (o quasi) dei "ciociari", che dalla loro vorranno ulteriormente allungare in classifica sui pugliesi nel match che andrà in scena al "San Nicola". Infine, domenica 12 marzo, alle ore 16:15, Cosenza-SPAL e Genoa-Ternana chiuderanno il programma della ventinovesima giornata del campionato di Serie B.

IL PROGRAMMA DELLA 29ª GIORNATA DI SERIE B — VENERDI' 10 MARZO, ORE 20;30

Cagliari-Ascoli

SABATO 11 MARZO, ORE 14:00

Benevento-Como

Cittadella-PALERMO

Modena-Pisa

Parma-SudTirol

Perugia-Reggina

Venezia-Brescia

Bari-Frosinone alleore 16:15

DOMENICA 12 MARZO, ORE 16:15

Cosenza-SPAL

Genoa-Ternana