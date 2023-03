Serie B, 30ª giornata: apre Palermo-Modena, Reggina-Cagliari big match. Il programma

Focus sul programma completo della 30ª giornata del campionato di Serie B

Al via la trentesima giornata del campionato di Serie B. Alle ore 20:30, ad aprire le danze, la sfida in programma allo stadio "Renzo Barbera" tra Palermo e Modena, anticipo del torneo cadetto. Eugenio Corini, alla guida tecnica dei padroni di casa, vuole interrompere la serie di cinque pareggi consecutivi per agganciare in via definitiva il piazzamento in zona playoff, provando a distaccare le dirette inseguitrici. Tra queste proprio la formazione emiliana, che cerca continuità dopo la vittoria conquistata lo scorso weekend contro il Pisa. I canarini di Attilio Tesser, che nelle ultime cinque sfide di campionato hanno racimolato quattro punti, si trovano ad un solo punto di distacco dalla compagine siciliana. E vorranno a tutti i costi arpionare in classifica proprio i rosanero.

Il trentesimo turno proseguirà in maniera corposa sabato 18 marzo, con altre otto gare, sette in programma alle ore 14:00. Al "Del Duca", l'Ascoli di Breda ospiterà il Venezia di Paolo Vanoli. La formazione marchigiana vuole restare agganciata al treno playoff, mentre i lagunari sono a caccia di punti salvezza per venir fuori dalle zone calde della classifica. E' quasi un testa-coda quello che andrà in scena al "Rigamonti" tra Brescia e Genoa. Una stagione fin qui da dimenticare per i padroni di casa, che nelle ultime dieci gare stagionali hanno collezionato ben sette sconfitte e tre pareggi consecutivi, proprio nelle tre recenti gare del torneo cadetto. Di fronte la squadra di Gilardino, pronta a consolidare il secondo posto in classifica, che garantirebbe la promozione diretta in Serie A. Tra salvezza ed il sogno playoff la sfida del "Tombolato"Cittadella-Perugia. Se i granata sono reduci dal roboante pari interno contro il Palermo per 3-3, gli uomini di Castori tornano in campo dopo lo stop forzato per via dello sciame sismico che ha colpito l'Umbria il weekend scorso.

Como-Parma, Pisa-Benevento, SudTirol-SPAL e Frosinone-Cosenza sono le altre partite in programma sempre alle ore 14:00. Alle ore 16:15, invece, Reggina-Cagliari chiuderà il quadro delle otto gare in programma nella giornata di sabato. La squadra amaranto guidata da Filippo Inzaghi ospiterà la formazione sarda allenata da "Sir" Claudio Ranieri. I padroni di casa, reduci da quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate di campionato, condividono con i sardi gli stessi punti in classifica (42), così come il Pisa.

Infine, domenica 19 marzo, alle ore 16:15, Ternana-Bari chiuderà il programma della trentesima giornata del campionato di Serie B.

IL PROGRAMMA DELLA 30ª GIORNATA DI SERIE B — VENERDI' 17 MARZO, ORE 20;30

PALERMO-Modena

SABATO 18 MARZO, ORE 14:00

Ascoli-Venezia

Brescia-Genoa

Cittadella-Perugia

Como-Parma

Frosinone-Cosenza

Pisa-Benevento

SudTirol-Spal

Reggina-Cagliari alleore 16:15

DOMENICA 19 MARZO, ORE 16:15

Ternana-Bari