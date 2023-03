Serie B, 29ª giornata: Palermo e Parma a caccia dei playoff, Bari-Frosinone big match

Focus sul programma completo della 29ª giornata del campionato di Serie B

Mediagol ⚽️

Al via ieri sera la ventinovesima giornata del campionato di Serie B. Ad aprire le danze, la sfida dell' "Unipol Domus" tra Cagliari e Ascoli, anticipo del torneo cadetto. Roboante 4-1 per gli uomini di "Sir" Claudio Ranieri, che con il successo in rimonta contro l'Ascoli di Breda hanno interrotto la serie di quattro pareggi consecutivi, consolidando momentaneamente il loro piazzamento in zona playoff.

Il ventinovesimo turno proseguirà in maniera corposa oggi sabato 11 marzo, con altre sei gare, quattro in scena alle ore 14:00. Sfida salvezza tra Benevento e Como, che al "Vigorito" daranno vita ad un match importantissimo per la lotta per non retrocedere in Lega Pro. Il Palermo di Eugenio Corini, invece, farà visita al Cittadella di Edoardo Gorini. Una gara di grande interesse in chiave playoff che vede la formazione rosanero distare solamente due punti dall'ottavo posto (occupato attualmente dai ducali). Ultimo piazzamento che permetterebbe a Brunorie compagni di accedere agli spareggi promozione. Così come Modena-Pisa e Parma-SudTirol, sfide che vedono interessate tre delle sei formazioni che stazionano in zona playoff.

Alle ore 14:00 anche Venezia-Brescia, che, al "Penzo", daranno vita ad un match che vedrà protagoniste due delle formazioni deluse di questo campionato di Serie B 2022-2023. Rinvitata a data da destinarsi la sfida inizialmente in programma Stadio "Renato Curi", tra Perugia e Reggina. Il sisma che ha colpito varie zone dell'Umbria nella mattinata di ieri ha portato delle ripercussioni anche in ambito calcistico. La sfida tra Castori ed Inzaghi non andrà dunque in scena (LEGGI QUI).

Alle 16:15 Bari-Frosinone chiuderà il quadro delle sei gare in programma quest'oggi. La capolista guidata da Fabio Grosso farà visita alla terza della classe. I padroni di casa proveranno a fermare la corsa inarrestabile (o quasi) dei "ciociari", che dalla loro vorranno ulteriormente allungare in classifica sui pugliesi nel match che andrà in scena al "San Nicola". Infine, domenica 12 marzo, alle ore 16:15, Cosenza-SPAL e Genoa-Ternana chiuderanno il programma della ventinovesima giornata del campionato di Serie B.

IL PROGRAMMA DELLA 29ª GIORNATA DI SERIE B — VENERDI' 10 MARZO, ORE 20;30

Cagliari-Ascoli 4-1

SABATO 11 MARZO, ORE 14:00

Benevento-Como

Cittadella-PALERMO

Modena-Pisa

Parma-SudTirol

Perugia-Reggina RINVIATA

Venezia-Brescia

Bari-Frosinone alleore 16:15

DOMENICA 12 MARZO, ORE 16:15

Cosenza-SPAL

Genoa-Ternana