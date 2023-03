SERIE B, PERUGIA-REGGINA RINVIATA A DATA DA DESTINARSI: E’ UFFICIALE

La gara tra Perugia e Reggina è stata rinviata a data da destinarsi

⚽️

Il sisma in Umbria registrato questa mattina ha portato delle ripercussioni anche sul calcio. Domani 11 marzo, allo stadio "Renato Curi" di Perugia non andrà in scena il match tra i padroni di casa e la Reggina, in programma alle 14. Rinviato a data da destinarsi.

Secondo quanto riportato da TMW, già nelle ultime ore la sfida era a forte rischio proprio a causa dello sciame sismico che ha colpito la regione umbra. Il sopralluogo è stato completato allo stadio "Curi" da parte delle autorità di Perugia. E la decisione è stata quella di non fare disputare la partita di Serie B.

IL COMUNICATO DEL PERUGIA — "Vista l’ordinanza n. 401 del 10 marzo 2023 emanata dal Comune di Perugia (QUI il file) e per le motivazioni in essa contenuti, AC Perugia Calcio comunica che la gara Perugia-Reggina, in programma sabato 11 marzo ore 14, è stata rinviata a data da destinarsi.

Informiamo inoltre che tutti i biglietti già emessi per la gara in oggetto sono validi anche per la gara di recupero.

Una volta stabilita la data di recupero sarà definita una finestra temporale per ottenere il rimborso per chi non potrà assistere alla partita.

AC Perugia Calcio si scusa con i propri tifosi per il disagio arrecato".