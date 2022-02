Serie C-Girone C, 29ª giornata: cade la Juve Stabia, solo un pari per il Monterosi

Risultati e classifica del girone C di Serie C, dopo le gare disputatesi nel corso della ventinovesima giornata di Lega Pro 2021-2022

La ventinovesima giornata del girone C di Serie C ha già emesso alcuni verdetti che riguardano le gare in programma nel primo pomeriggio. Nel match delle 14.00, la Juve Stabia esce sconfitta dal "Romeo Menti" per 1-0 contro il Monopoli. Solo un pari, invece, nella gara in palisensto alle 14.30 tra Monterosi Tuscia e AZ Picerno, con la sfida del "Marcello Martoni" che termina 1-1. Per quanto riguarda gli altri due match in programma nel primo pomeriggio, rinviate per bufera di neve le gare Avellino-Catania e Campobasso-Turris, con quest'ultima che è stata sospesa al 45' con il parziale di 1-2 a favpre della compagine corallina.