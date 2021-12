Serie C-Girone C: ok ACR Messina e Picerno, inciampa il Foggia. Classifica aggiornata

Risultati e classifica del girone C di Serie C, dopo il 20° turno del campionato di Lega Pro in programma oggi, mercoledì 22 dicembre 2021

Ventesima giornata del Girone C di Serie C, primo turno di ritorno e ultimo dell'anno solare 2021.Tre gli anticipi in programma oggi, mercoledì 22 dicembre 2021, alle ore 14:30: ACR Messina-Paganese, Foggia-Monterosi Tuscia, e Picerno-Vibonese. Campobasso-Avellino alle 15:30, il Palermo di Filippi sarà ospite del Latina di Di Donato alle ore 18.00. Nei posticipi serali big match Turris-Taranto, il Bari riceve il Potenza al "San Nicola".

Nelle gare delle ore 14:30, il nuovo ACR Messina guidato da Ezio Raciti supera di misura la Paganese 2-1, dopo il pari interno nel derby disputato nel turno precedente contro il Catania. Successo interno anche per l'AZ Picerno che si aggiudica la sfida del "Donao Curcio" contro la Vibonese che termina sul risultato di 1-0. Il Foggia agguanta in extremis il pareggio contro il Monterosi Tuscia al "Pino Zaccheria". Ospiti in vantaggio al 60' grazie al gol di Adamo, a ristabilire la parità del match ci pensa l'ex Palermo, Rizzo Pinna che al 90' realizza il gol del definitivo 1-1. In corso la sfida in programma alle 15.30 tra Campobasso e Avellino, sul parziale di 0-1 per la formazione irpina.

I RISULTATI DELLA 20a GIORNATA DEL GIRONE C DI SERIE C

ACR Messina-Paganese 1-1 (finale)

Foggia-Monterosi Tuscia 1-1 (finale)

Picerno-Vibonese 1-0 (finale)

Campobasso-Avellino 0-2 (finale)

Latina-Palermo ore 18.00

Bari-Potenza ore 21.00

Catania-Monopoli ore 21.00

Juve Stabia-Fidelis Andria ore 21.00

Turris-Taranto ore 21.00

Virtus Francavilla-Catanzaro ore 21.00

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL GIRONE C DI SERIE C

Bari 41*

Avellino 35

Monopoli 34*

Turris 33

PALERMO 33*

Catanzaro 32*

Virtus Francavilla 30*

Foggia 29

AZ Picerno 29

Taranto 27*

Juve Stabia 25*

Catania 24*

Latina 22*

Campobasso 21

Monterosi Tuscia 21

Paganese 21

ACR Messina 17

Potenza 15

Fidelis Andria 15*

Vibonese 14

*una gara in meno