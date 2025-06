Calciomercato, GDS: “Palermo, in porta è tempo di scelte”

Inzaghi spinge per un Audero-bis ma vanno anche valutate le situazioni di Desplanches, Gomis e Sirigu

Mediagol ⚽️ 19 giugno - 07:43

L'articolo del Giornale Di Sicilia di Alessandro Arena evidenzia la situazione portieri in casa rosanero. Il Palermo si prepara a un'estate di intense decisioni per quanto riguarda il reparto portieri, con l'obiettivo di definire le gerarchie prima dell'inizio del ritiro. L'attuale rosa vedrà probabilmente un profondo rinnovamento, con la maggior parte degli attuali estremi difensori destinati a lasciare il club o a ridefinire il proprio ruolo.

Le eccellenti prestazioni di Desplanches all'Europeo Under 21 hanno riacceso i riflettori su di lui, ma il Palermo sembra orientato a cederlo in prestito secco per garantirgli maggiore continuità di gioco. Tuttavia, il club non intende privarsi definitivamente del giovane portiere, su cui ha investito in passato. Non si esclude, però, che un'offerta importante da squadre di Serie A, qualora le sue performance europee continuassero su alti livelli, possa far riconsiderare la posizione dei rosanero, che comunque privilegiano un trasferimento in Serie B purché sia assicurato ampio spazio.

L'arrivo di Inzaghi sulla panchina del Palermo sarà determinante per il futuro di Gomis. Il tecnico dovrà valutare attentamente le condizioni fisiche del portiere senegalese, reduce da un grave infortunio. Nonostante un ottimo rapporto con la tifoseria, Gomis potrebbe considerare nuove opportunità se si presentasse la possibilità di un ruolo da titolare altrove. La sua permanenza potrebbe dipendere dalla necessità di un'alternativa in avvio di stagione, dato il rientro di Desplanches e la trattativa complessa per Audero.

Contrariamente a quanto si pensava, per Sirigu si è riaccesa una flebile speranza di rinnovo contrattuale per un'ultima stagione in carriera. Tuttavia, le possibilità sono ridotte, sia perché il Palermo preferirebbe non occupare uno slot over, sia per l'idea di affidare il ruolo di terzo portiere a un giovane del vivaio. Di Bartolo e Nespola sono i candidati principali, con il primo favorito se riuscirà a evitare nuovi infortuni.

Audero è il candidato principale per il ruolo di titolare nella porta rosanero per la stagione 2025/26. Il portiere indonesiano, già apprezzato da Inzaghi e con il desiderio di tornare in Sicilia, è l'obiettivo primario. Le "diplomazie" sono al lavoro per trovare un accordo con il Como su prezzo e formula del trasferimento. Nonostante l'ipotesi di un'alternativa sia al momento remota, il Palermo valuterà altre opzioni se i segnali di apertura da parte del Como non dovessero arrivare a ridosso del ritiro.