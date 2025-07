Calciomercato Palermo, Repubblica: “Primi colpi rosa, Palumbo e Augello per Inzaghi”

Si tratta a oltranza per l’ingaggio di Elia Il diesse Osti lavora anche alla conferma del portiere Audero.

⚽️ Mediagol 1 luglio 2025 (modifica il 1 luglio 2025 | 05:53)

Dall’edizione odierna de La Repubblica, Valerio Tripi firma un’analisi dettagliata sulle prime mosse del Palermo nel calciomercato appena aperto, con un focus che “si sposta” su obiettivi, trattative quasi concluse e possibili colpi last minute.

Tripi sottolinea che i primi annunci ufficiali dovrebbero riguardare Antonio Palumbo e Tommaso Augello. "Se le trattative già avviate seguiranno il loro corso”, scrive il giornalista, il centrocampista del Modena e l’esterno sinistro ex Cagliari, ora svincolato, saranno presto rosanero. In particolare, “in dirittura d’arrivo le contrattazioni con il Modena per il centrocampista Palumbo”, dove si discute se inserire una contropartita tecnica oppure chiudere intorno ai 2 milioni di euro.

Il giornale si sofferma poi sul fatto che “l’arrivo di Palumbo di fatto smentisce le voci di un interessamento per l’esperto Milan Badelj”. Per Augello, invece, la situazione è più lineare: da oggi è ufficialmente svincolato, quindi l’accordo sembra a un passo.

Il focus si sposta anche sull’esterno offensivo Salvatore Elia dello Spezia: “i tasselli della trattativa ormai sembrano tutti al loro posto”, grazie anche alla volontà del giocatore di tornare a Palermo. La Repubblica sottolinea che la strategia del direttore sportivo Carlo Osti punta a dare a Filippo Inzaghi “un’ossatura di squadra la più completa possibile” già in avvio di preparazione.

Non mancano altri obiettivi: per la difesa piacciono il centrale Andrea Giorgini del Sudtirol e Alessandro Marcandalli, di proprietà del Genoa ma reduce da un prestito al Venezia. Osti, però, “monitorerà le possibili occasioni che potrebbero presentarsi” sul mercato: giocatori in uscita da altri club che potrebbero arrivare in rosanero verso fine agosto.

Tripi cita in particolare i casi del Monza, che non rinnoverà i contratti di Caldirola, Vignato, Sensi, Gagliardini e D’Ambrosio, diventati così potenziali opportunità. Altro nodo cruciale è quello dei portieri: Audero è il primo nome, ma prima “il Palermo vuole valutare in allenamento le condizioni dei giocatori che ha già in rosa” come Gomis, Desplanches, Cutrona e Nespola.

A proposito di trattative, nei giorni scorsi si è parlato anche di Simone Pafundi dell’Udinese, che piace pure all’Avellino che ne ha chiesto il prestito.

In uscita, fra i giocatori che hanno più mercato ci sono Claudio Gomes – per cui è in corso una trattativa per il rinnovo – e Jacopo Segre, entrambi scelti come modelli per la nuova maglia, dettaglio che per alcuni tifosi “potrebbe essere un indizio” di permanenza. Su Aljosa Vasic si sono mosse Padova, Reggiana e Cesena, mentre per Francesco Di Mariano “il Bari avrebbe già pronto un biennale” dopo più di un sondaggio.

Tripi conclude evidenziando che “le strade del mercato sono piene di curve e ricche di insidie” e che fino al primo settembre, data di chiusura, potrebbero esserci “accelerazioni improvvise” e nuove opportunità da cogliere."