GDS: “Palermo, inizia l’era Inzaghi. Ora si può pensare alla A”

L'articolo del Giornale Di Sicilia di Alessandro Arena , si concentra su l'arrivo di Inzaghi in rosanero. Il Palermo ha finalmente completato la sua ricerca per il nuovo allenatore, annunciando Filippo Inzaghi alla guida della squadra rosanero. L'ex attaccante, con un passato da tecnico che vanta due promozioni in Serie A , avrà il compito di risollevare le sorti del club dopo una stagione deludente, culminata con l'eliminazione al primo turno dei playoff. La sua missione principale è chiara: riportare il Palermo nella massima serie.

Inzaghi sarà affiancato da uno staff consolidato: Maurizio D'Angelo come vice, Luca Alimonta e Daniele Cominotti come preparatori atletici, Simone Baggio nel ruolo di match analyst, Federico Orlandi come allenatore dei portieri e l'ex rosanero Evans Soligo come collaboratore tecnico. Il club sta inoltre valutando la possibilità di integrare parte del precedente staff. Inzaghi ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo anno e sarà pienamente operativo a partire dal 1° luglio. Tra i giocatori, Inzaghi ritroverà Pierozzi (dalla Reggina) e Insigne (dal Benevento), con quest'ultimo in procinto di cessione. Non è esclusa la possibilità di rivedere anche Audero, con cui Inzaghi ha condiviso l'esperienza a Venezia.