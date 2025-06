Palermo, ecco l’Inzaghi day: tris di Osti per SuperPippo e strategia di mercato…

Nasce il Palermo di Inzaghi: SuperPippo abbraccia oggi il popolo rosanero e domani sarà presentato alla stampa. Osti piazza i primi colpi di mercato e studia le prossime mosse al fine di allestire una rosa competitiva per la promozione in A.

Mediagol ⚽️ 25 giugno 2025 (modifica il 25 giugno 2025 | 11:51)

di Leandro Ficarra

INZAGHI DAY E TRIS OSTI - Il futuro è adesso. Embrione del Palermo edizione 2025-2026 che vede luce e prende vita. Inzaghi day in due atti. L'abbraccio odierno di SuperPippo al popolo rosanero alle 19. Live dalla pancia del Barbera. Il tecnico piacentino atterrerà nel capoluogo siciliano in tarda mattinata. Passaggio e sopralluogo conoscitivo al Palermo CFA di Torretta, accoglienza di stati generali e management del club. Primo e minuzioso vertice di mercato face to face con il ds Osti e l'area scouting, dopo una nutrita serie di videocall in cui sono già state pianificate e delineate le linee guida del Palermo che verrà.

Tecnico pragmatico, martellante e acuto sul piano strategico, Inzaghi caratterizza le sue rose plasmandole sulla base di tratti distintivi definiti e riconoscibili. Densità e coesione tra i reparti in fase di non possesso, ritmo ed intensità massimali in termini di corsa e pressione sulla sfera, fluidità e verticalità in sede di transizione. Fisicità, prestanza atletica ed abnegazione, ingredienti imprescindibili nel calcio di SuperPippo. Applicazione, vis agonistica e concretezza, elementi cardine di un sistema di gioco che concili equilibrio ed incisività. Esaltando le peculiarità dei singoli nell'ambito di un calcio tambureggiante e corale, che esplori debitamente i concetti di ampiezza e profondità. Il classe 1973 è trepidante e brama dalla voglia di iniziare questo nuovo e stimolante capitolo del suo percorso professionale. Ormai da settimane, Inzaghi scruta e viviseziona video e situazioni di gioco per implementare rapidamente il suo processo di conoscenza degli attuali tesserati in organico. Nessun integralismo, ma un assetto di base che ha fatto spesso le fortune dell'ex tecnico del Pisa. Un 3-4-2-1 elastico e modellabile in contigue declinazioni, tendenzialmente marchio di fabbrica della compagine nerazzurra che ha trionfato nell'ultimo torneo cadetto. Cavalcata esaltante quella di Inzaghi da condottiero della formazione toscana, meritevole dell'agognato ritorno in massima serie dopo un campionato all'insegna di continuità e qualità. Sul piano dei risultati e delle prestazioni sul rettangolo verde. Parabola che SuperPippo spera di ripetere sulla panchina del Palermo, dove crede fortemente di poter aprire un ciclo ambizioso e di ampio respiro sotto l'egida del CFG.

Liste della sessione estiva open ufficialmente il primo di luglio. Tuttavia, il ds rosanero Carlo Osti si è mosso con acume e tempestività, calando un significativo tris di benvenuto al tavolo del calciomercato. Tasselli di prestigio e strutturali. Prossime mosse da ponderare con attenzione senza fretta, tarando con raziocinio e lungimiranza il computo degli slot over disponibili. In ragione di normativa ed imponderabili future evoluzioni nel corso della sessione.

AUGELLO -Il profilo di Tommaso Augello, eclettico esterno mancino a tutta fascia, classe 1994, è un vero lusso per la categoria. Sinistro naturale con quasi duecento presenze in Serie A (197) quarantotto in serie cadetta. Opportunità colta con solerzia da Osti che ne conosce bene doti umane e professionale per i comuni trascorsi alla Sampdoria. Laterale milanese dal mancino affilato ed educato, grande crossatore, portatore sano di assist dalla corsia di sinistra. Trentotto presenze ed un ruolo da protagonista nella salvezza conquistata dal Cagliari di Nicola, stantuffo instancabile nelle due fasi che ha messo a referto anche sette pesantissimi assist nell'ultima annata in Sardegna. In scadenza con il club di Giulini, affascinato dalla corte del Palermo targato CFG nonostante le lusinghe della Cremonese. Augello firmerà un biennale con opzione per un'ulteriore stagione in caso di promozione in A. Affare di livello, già virtualmente definito.

PORTE GIREVOLI - Stand-By per Audero. Il portiere vorrebbe ritrovare Inzaghi e vestire la maglia rosanero. Il club di viale del Fante desidera continuare ad avvalersi delle sue prestazioni. L'ex Sampdoria, Inter e Juventus non rientra nei piani del Como, ma i lariani hanno comunque pagato il suo cartellino circa sei milioni di euro. Diplomazia di viale del Fante al lavoro, interazioni con management e proprietà comasca per delineare un rinnovo del prestito, stavolta con obbligo di riscatto, fissabile tra i quattro ed i cinque milioni, in caso di promozione in Serie A. Nodo ingaggio che rappresenta un ostacolo non indifferente, il contratto che lega Audero al Como fino al 2028 prevede una base di circa 1,5 milioni annui a scaglioni progressivi. Il calciatore potrebbe anche rinunciare a qualcosa per riabbracciare il capoluogo siciliano, ma una compartecipazione in tal senso dei lariani permane elemento imprescindibile per la fumata bianca. Le prime interlocuzioni tra i due club non sembrano lasciare presagire una svolta positiva a breve termine. Il Palermo, intanto, andrà in ritiro a Chatillon e testerà nel ruolo il pieno recupero di Alfred Gomis dopo l'infortunio. L'ex Torino si allenerà sotto l'ala del nuovo preparatore dei portieri, Federico Orlandi, profilo egregiamente referenziato come tutti i componenti dello staff di Inzaghi. Desplanchesstuzzica il Torino di Cairo e numerosi club di B. Palermo che vorrebbe forgiarne potenzialità e maturazione calcistica mantenendo il controllo del cartellino con una cessione in prestito. Tuttavia, un'offerta importante per il cartellino del portiere dell'Italia Under 21 potrebbe anche essere oggetto di valutazione e riflessione.

RITORNO - Altro affare, virtualmente già definito da Osti, è quello relativo al cartellino di Salvatore Elia. Dieci presenze in rosa condite da assist e tre reti nel 2022, solo un brutto infortunio ne frenò l'ascesa nella prima stagione del Palermo in B targata Corini. Dopo il lungo stop ed il pieno recupero, il classe 1999 è tornato a brillare con profitto e continuità sul versante di destra. Laterale eclettico, bravo a tutta fascia ma anche da quarto basso o aculeo del tridente all'occorrenza, Elia ha gamba, strappo ed esplosività in percussione, propensione all'assist e buona confidenza con il gol. Tra i protagonisti stagionali assoluti nello Spezia di D'Angelo sconfitto in finale playoff dalla Cremonese ad un passo dalla A. In scadenza con lo Spezia nel giugno 2026 ed entusiasta al cospetto della prospettiva di tornare in maglia rosa. Il ragazzo arriverà a Palermo a titolo definitivo, il club rosa verserà nelle casse della società ligure circa un milione di euro.

COLPO PALUMBO - Il colpo più significativo in avvio di sessione, il Palermo lo ha di fatto impiantato sulla trequarti. Antonio Palumbo, formatosi calcisticamente nel vivaio del Napoli, ha estro e talento da vendere. Doti tecniche e visione di gioco ben al di sopra degli standard medi della categoria. Nove gol e dieci assist in stagione con il Modena, elastico da 3-4-2-1 o albero di Natale, all'occorrenza mezzala con spiccate caratteristiche offensive. Eccelle in fase di rifinitura, brillante in termini di finalizzazione e conclusioni dalla media distanza. Tecnica individuale sopraffina e capacità balistiche di prim'ordine. Il Modena valuta il cartellino almeno 2,5 milioni di euro per una pietra miliare della sua rosa- Palermo che chiuderà verosimilmente per circa un milione cash più il cartellino di Dario Saric stimabile ad oggi in circa settecentomila euro. L'ex Ascoli, dopo qualche giorno di riflessione, è prossimo all'intesa con i canarini. Rosa ai dettagli anche con l'entourage del calciatore. Palumbo, entusiasta di sposare la causa rosanero, dovrebbe sottoscrivere un contratto triennale, con opzione automatica di rinnovo di un'ulteriore stagione in caso di promozione in Serie A.

STRATEGIE, IDEE ED OBIETTIVI - Nel pacchetto arretrato, confermatissimi Magnani e Ceccaroni, Osti punta ad implementare il reparto ed alzare sensibilmente il livello con due braccetti di qualità a destra e sinistra. Confermati Diakitè e Peda, salvo improbabili colpi di scena, dopo l'ottimo semestre del centrale polacco con la maglia della Juve Stabia. Sondaggio per Goldaniga, che gradirebbe la destinazione ma valuta al contempo altre opzioni in Serie A se non dovesse proseguire l'esperienza a Como. In mezzo al campo, si ripartirà da Gomes, Segre, Blin e Ranocchia. Viola piace sia ad Osti sia ad Inzaghi. Jolly di spessore, esperienza e qualità in zona nevralgica. Impiegabile da playmaker o trequartista, in scadenza con il Cagliari. Ad oggi, l'ex Reggina è un'opzione suggestiva ma non un obiettivo. Possibile l'arrivo di una mezzala di palleggio qualora dovesse muoversi qualcosa in uscita nel reparto. Palermo comunque alla ricerca di un altro trequartista di alto lignaggio che sposti gli equilibri in categoria, conferendo estro ed imprevedibilità in rifinitura alle trame offensive.

Prestito in B per Vasic, con Reggiana, Cesena e Spezia alla finestra. Verre lascerà il Palermo al pari di Insigne e Di Mariano. Conferma per Di Francesco ed i tre big del reparto offensivo, il giovane e talentuoso Giacomo Corona verrà valutato a Chatillon da SuperPippo prima di decidere il suo futuro. I primi giorni di ritiro chiariranno ulteriormente le idee ad Inzaghi che potrebbe parzialmente rivedere o ampliare, in subordine al lavoro sul campo, alcune delle sue attuali indicazioni di massima.