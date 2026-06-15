Zito Luvumbo è il nuovo nome per l'attacco del Palermo. I rosanero sono alla ricerca di profili utili per l'attacco e - secondo quanto riportato dal Giornale Di Sicilia e Alfredo Pedullà - la squadra di Inzaghi avrebbe messo gli occhi sul 2002. Sul giocatore c'è anche il Mallorca, con cui ha concluso l'ultima stagione in prestito dal Cagliari giocando 10 gare in Liga e servendo due assist, che lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di promozi0ne. E con una formula simile Carlo Osti vorrebbe puntare sul suo profilo per rinforzare l'attacco. Anche Pietro Accardi, direttore sportivo dei sardi, si è espresso su Luvumbo, confermando che ci sono due offerte sul tavolo da parte di una squadra spagnola e di una italiana - senza citare i nomi delle compagini interessate.

L'IDENTIKIT DI LUVUMBO

Zito Luvumbo è uno dei talenti africani più riconoscibili passati dal Cagliari negli ultimi anni. Nato a Luanda il 9 marzo 2002, mancino, rapido e imprevedibile nell’uno contro uno, si è formato in Angola prima di emergere con il Primeiro de Agosto, club con cui si è messo in mostra giovanissimo anche a livello internazionale. Il Cagliari lo ha portato in Sardegna nel 2020, quando aveva appena 18 anni, inserendolo inizialmente nel percorso tra Primavera e prima squadra.

La sua crescita non è stata immediata. Dopo una breve parentesi in prestito al Como, Luvumbo è tornato al Cagliari e ha trovato continuità con la Primavera, segnando 11 reti in 19 partite e contribuendo alla corsa dei rossoblù fino alla semifinale Scudetto. Da lì è iniziato il salto tra i grandi: il debutto in prima squadra arriva il 5 agosto 2022 in Coppa Italia contro il Perugia, mentre il primo gol con il Cagliari arriva il 10 settembre 2022 nella vittoria esterna contro il Benevento.

La stagione della consacrazione è quella 2022/23, l’anno della risalita in Serie A con Claudio Ranieri. Luvumbo chiude il campionato di Serie B con 36 presenze, 3 gol e 3 assist, ma il momento simbolo resta la semifinale playoff d’andata contro il Parma: entra dalla panchina con il Cagliari sotto di due reti, firma una doppietta, si procura un rigore e cambia completamente la partita, diventando uno degli uomini copertina della promozione rossoblù. In Serie A conferma le sue qualità da attaccante elettrico, capace di spaccare le partite più con accelerazioni, strappi e conduzioni che con il puro peso realizzativo. Nella stagione 2023/24 contribuisce alla salvezza del Cagliari con 4 gol e 6 assist, guadagnandosi anche il rinnovo contrattuale annunciato dal club fino al 30 giugno 2028, con opzione per un’ulteriore stagione. Dopo un anno e mezzo non perfetto, nel febbraio 2026 il Cagliari lo cede al Maiorca in prestito fino al termine della stagione 2025/26, con diritto di riscatto. Il trasferimento in Liga rappresenta una nuova tappa della sua carriera: un’occasione per misurarsi fuori dall’Italia e trovare maggiore continuità in un contesto tecnico diverso. Nel suo percorso pesa anche la dimensione internazionale. Luvumbo è nazionale angolano, ha esordito con la selezione maggiore il 6 settembre 2019 contro il Gambia nelle qualificazioni al Mondiale 2022 e ha rappresentato l’Angola anche nelle competizioni africane. Oggi l'ala resta un profilo di talento ancora da stabilizzare definitivamente: non un goleador puro, ma un attaccante di rottura, mancino, veloce, istintivo, capace di attaccare gli spazi e creare superiorità numerica.