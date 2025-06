European Soccer Camp 2025: a Palermo una settimana di calcio internazionale con Cosmi e Di Donato

European Soccer Camp, lo stage calcistico internazionale torna a Palermo con gli ex rosanero Cosmi e Di Donato

⚽️ 30 giugno - 11:09

Un appuntamento atteso tutto l’anno, con iscritti da tutta Europa e una settimana andata sold-out già prima che arrivasse il 2025. Il European Soccer Camp è pronto a tornare a Palermo, con un nuovo record di iscritti, tantissime novità e volti del calcio internazionale per una settimana di totale immersione sportiva.

Sarà la sedicesima edizione, quella organizzata dalla La Cavera Academy, che si aprirà ufficialmente domenica 6 luglio alle 18 con la presentazione al Saracen Sands Hotel di Isola delle Femmine, storica sede del ritiro settimanale dei giovani calciatori e calciatrici, iscrittisi in 140 per la settimana dal 7 all’11 luglio. Sede degli allenamenti tornerà a essere quest’anno lo Sport Village Tommaso Natale, che vedrà svolgersi due sedute giornaliere intervallate dai pasti e momenti di relax in albergo.

«Ogni anno è una grande emozione tornare a Palermo per quello che è il nostro main event annuale» – le parole di Francesco La Cavera, ex portiere rosanero, poi trasferitosi in Belgio dove ha creato la sua Academy, diventando uno degli allenatori dei portieri più apprezzati in ambito europeo –. «L’obiettivo, come ogni anno, non è formare calciatori e calciatrici in una settimana, ma far vivere loro un’esperienza per la vita, fatta di condivisione, apprendimento e conoscenza delle dinamiche dello sport, che poi valgono anche nella quotidianità, specie in fase di crescita».

Uno staff tecnico di caratura internazionale, composto da allenatori di Serie A, B e C, con l’aggiunta di figure di spessore del calcio italiano, come il campione del Mondo 2006 e due volte campione d’Italia Marco Amelia, ambasciatore della La Cavera Academy, e Serse Cosmi, ex tecnico tra le altre di Perugia, Genoa, Udinese e Palermo, in qualità di Guest Star. Nello staff degli allenatori sarà presente un ex rosanero, rimasto amatissimo in città, come Daniele Di Donato, oggi allenatore e uomo che incarna perfettamente il motto dell’accademia «Prima uomini, poi campioni».

«Avremo tante novità» – prosegue La Cavera – «su tutte quelle dei dispositivi prodotti da Anceflex, un’azienda internazionale che ha progettato e brevettato diversi strumenti per migliorare le prestazioni in allenamento e partita, come gli occhiali a 16 frequenze (assoluta novità a livello mondiale che sarà presentata a Palermo) e le croci e i palloni illuminati a led. Faremo visitare lo Stadio ‘Barbera’ ai nostri piccoli e grandi ospiti provenienti da tutta Europa, con l’obiettivo di farli innamorare del Palermo e di Palermo, la nostra meravigliosa città».

Primo appuntamento, dunque, domenica 6 luglio alle 18 con la presentazione ufficiale al Saracen Hotel aperta a tutti. Da lunedì il via agli allenamenti.