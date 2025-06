Calciomercato Palermo, GDS: “A sinistra serve un rinforzo, nel mirino c’è Augello”

Una delle opportunità più concrete per le corsie esterne è rappresentata da Tommaso Augello, laterale sinistro classe 1994, in scadenza di contratto con il Cagliari. Augello, che potrebbe arrivare a parametro zero, è molto apprezzato per le sue caratteristiche di duttilità e la capacità di interpretare efficacemente il ruolo di quarto di centrocampo, coprendo entrambe le fasi con notevoli risultati (38 presenze e 7 assist nella scorsa Serie A). Il Palermo sta monitorando attentamente la situazione, pronto a sferrare l'assalto decisivo al momento opportuno. L'alternativa per la fascia sinistra potrebbe essere Bradaric del Verona, mentre per la destra si valuta Lazovic, anch'egli in uscita dal club scaligero.