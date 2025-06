Calciomercato Palermo, GDS: “Vasic-Padova si fa, Insigne e Di Mariano in bilico”

Si lavora anche in uscita, Buttaro e Nikolaou aspettano l’offerta giusta

Mediagol ⚽️ 20 giugno - 07:58

L'articolo del Giornale Di Sicilia si concentra sulle uscite in casa rosanero. Il Palermo non è attivo solamente sul fronte degli acquisti, ma sta parallelamente pianificando anche una serie di cessioni per sfoltire la rosa e creare spazio. Alcuni addii si sono già concretizzati, come il rientro alla base di Baniya (Trabzonspor) e Henry (Verona) al termine dei rispettivi prestiti, con il Palermo che ha scelto di non esercitare i diritti di riscatto.

Situazione diversa invece per Aurelio e Damiani, che sono stati riscattati a titolo definitivo dai club in cui erano in prestito. Queste operazioni hanno garantito al Palermo un piccolo incasso (circa 500 mila euro totali) e hanno contribuito a liberare posti nell'organico.

Tuttavia, il lavoro sulle uscite non è finito. La società sta valutando la posizione di altri calciatori. Tra i nomi più chiacchierati c'è quello del difensore greco Nikolaou, arrivato la scorsa estate dallo Spezia. L'AEK Atene avrebbe mostrato interesse, e non è escluso che a breve possa arrivare un'offerta concreta. Anche il difensore Buttaro potrebbe lasciare Palermo, con diversi club di Serie B e C interessati a garantirgli maggiore continuità di gioco.

A centrocampo, il nuovo modulo di Inzaghi porterà a scelte inevitabili data la numerosa presenza di giocatori. Vasic è tra i possibili partenti, con il Padova che sembrerebbe particolarmente interessato a riportarlo in squadra. Altri profili potrebbero essere sacrificati qualora arrivassero nuovi innesti nel reparto.

Infine, in attacco, si stanno valutando le posizioni di Insigne e Di Mariano. Il sistema di gioco di Inzaghi, che non prevede esterni offensivi puri, potrebbe ridurre lo spazio per Insigne. Per Di Mariano invece, pur non escludendo una sua partenza, sembrano esserci maggiori margini di adattamento al nuovo schema.

Nelle prossime settimane, con incontri e valutazioni in corso, il mercato in uscita del Palermo entrerà nel vivo, affiancando l'entusiasmo per i nuovi arrivi e contribuendo a costruire un gruppo solido e funzionale.