Palermo, l’analisi dello staff di Inzaghi tra fedelissimi e nuovi volti

Il Palermo sta per comincia la nuova era con Pippo Inzaghi in panchina. Con lui, tanti membri del suo staff approderanno in rosanero.

A partire da Maurizio D'Angelo, ex calciatore di Napoli e Chievo adesso secondo dell'ex Pisa. Proprio dal Chievo comincia la sua avventura in panchina, in cui si occupa di tanti ruoli per tre anni, partendo dal vice allenatore - prima di Pillon poi di Delneri - per poi cominciare a lavorare come osservatore. Anche qualche esperienza in panchina da primo, tra Chievo e Sudtirol, collezionando 14 apparizioni. Dopo aver seguito Delneri anche tra Juventus e Genoa, diventa il vice di Inzaghi nel luglio del 2016, a Venezia. Segue l'ex Milan in tutte le panchine, diventando un fedelissimo del tecnico.