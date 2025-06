Palermo, inizia l’era Inzaghi: il tecnico è atterrato in città

Il Palermo accoglie il suo nuovo tecnico. Pippo Inzaghi, come reso pubblico da un post sui canali social del club di Viale Del Fante, è atterrato in città, pronto per iniziare la sua avventura in rosanero. Il mister avrà il primo contatto con i tifosi alle 19 di questa sera, per poi venir presentato ufficialmente domani, giovedì 26, alla stampa.