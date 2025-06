Palermo, lo Spezia ha riscattato ufficialmente Giuseppe Aurelio

Giuseppe Aurelio, reduce da una stagione positiva con la maglia dello Spezia, è stato ufficialmente riscattato. Di seguito il comunicato della società ligure: "Spezia Calcio è lieto di comunicare di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Giuseppe Aurelio dal Palermo Fc. Arrivato in maglia bianca durante la scorsa estate, il laterale sinistro classe 2000 è stato tra i protagonisti assoluti della passata stagione, offrendo prestazioni di assoluto livello, per un totale di 30 presenze e ben 4 gol, l’ultimo dei quali arrivato nella semifinale di ritorno play-off contro il Catanzaro. Pedina fondamentale nello scacchiere di mister D’Angelo, Giuseppe Aurelio vedrà il proprio contratto con il Club di Via Melara esteso fino al 30 giugno 2028."