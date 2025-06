Calciomercato, GDS: “Palermo, pronti i primi tre colpi”

Trattativa in dirittura d’arrivo per il riportare Audero in rosa. Ai dettagli anche gli affari per Palumbo e Augello

Mediagol ⚽️ 20 giugno - 07:53

L'articolo del Giornale Di Sicilia di Massimiliano Radicini si concentra sul mercato dei rosanero. Il Palermo sta accelerando significativamente le proprie operazioni di mercato, puntando a rinforzare la squadra in vista del ritiro pre-campionato con il nuovo tecnico Inzaghi a Châtillon-Saint-Vincent.

Il primo nome sulla lista è un gradito ritorno: Emil Audero. Il portiere italo-indonesiano, che ha lasciato un'ottima impressione durante il suo precedente periodo in Sicilia, potrebbe vestire nuovamente la maglia rosanero. La trattativa con il Como, club detentore del cartellino, si starebbe orientando verso un prestito oneroso con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo in caso di promozione in Serie A del Palermo. Sembra che tutte le parti siano vicine all'accordo, senza ostacoli significativi all'orizzonte.

A centrocampo, il Palermo sta per accogliere Antonio Palumbo dal Modena. Il versatile mediano, classe 1996, si è distinto nella scorsa stagione con 9 gol e 10 assist in 35 presenze, mostrando qualità che si sposerebbero perfettamente con il 3-4-2-1 di Inzaghi. In parallelo, Saric, rientrato dal prestito al Cesena, non verrà riscattato dai romagnoli.

Per completare il potenziale "tris" (o addirittura "poker") di nuovi arrivi, il Palermo starebbe puntando a un laterale sinistro e a un difensore centrale. Tra i papabili figurano Antonio Augello, laterale sinistro in uscita dal Cagliari a parametro zero dal 1° luglio, e Marcandalli, difensore centrale del Genoa, reduce da un'esperienza positiva al Venezia. Quest'ultimo in particolare sarebbe funzionale per la difesa a 3 di Inzaghi, affiancando giocatori come Magnani, Ceccaroni e Peda.

Infine, il club rosanero starebbe monitorando con attenzione anche Santeri Väänänen, giovane regista classe 2002 e capitano della Nazionale finlandese Under 21, attualmente in forza al Rosenborg. Considerato un profilo di prospettiva internazionale e dalle interessanti caratteristiche tecniche, Väänänen potrebbe rappresentare un investimento mirato su un talento con ampi margini di crescita.

Il "mosaico" rosanero inizia dunque a prendere forma, con l'obiettivo di costruire una squadra competitiva per la prossima stagione.