L'opinione dei tifosi tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it.
Nonostante manchi praticamente un mese all'inizio del calciomercato, la situazione sembra essere già più che accesa in Italia. Il Palermo non fa eccezione, con un paio di nomi già circolati con forza.
I tifosi rosanero, tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it, hanno scelto il reparto da rinforzare per primo, come priorità.
I RISULTATI
1 - Centrocampo, 75%
2 - Attacco, 17%
3 - Difesa, 8%
4 - Portieri, 0%
Come si evince dalle percentuali, il primo rinforzo massiccio della rosa dovrebbe essere riservato al centrocampo, dimostratosi deficitario per numero e qualità di interpreti.
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