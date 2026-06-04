Giornale di Sicilia racconta di un Palermo già molto attivo sul mercato e alla ricerca di rinforzi soprattutto a centrocampo. Il nome in cima alla lista sarebbe quello di, centrocampista del Mantova che nell'ultima stagione si è imposto come uno dei protagonisti della squadra lombarda. Il classe 2002 ha chiuso il campionato con, attirando l'interesse della dirigenza rosanero grazie alle sue qualità in fase di costruzione e alla capacità di incidere anche negli ultimi metri. La situazione contrattuale, con il rinnovo ancora da definire, potrebbe favorire eventuali sviluppi nelle prossime settimane.

Corriere dello Sport, invece, allarga lo sguardo al progetto complessivo del Palermo e sottolinea come il viaggio a Manchester di Filippo Inzaghi, del ds Osti e del dg Gardini abbia confermato la volontà della proprietà di continuare a investire per conquistare la promozione diretta in Serie A. Secondo il quotidiano, il club è pronto a intervenire soprattutto sulla componente giovane della rosa e tra i primi profili monitorati ci sono proprio Davide Bragantini e Tommaso Marras, entrambi protagonisti con il Mantova nell'ultimo campionato. Bragantini, autore di sei gol, piace per la sua crescita costante e la capacità di giocare sugli esterni offensivi, mentre Marras, che ha segnato sette reti e due gol proprio al Palermo, viene considerato un prospetto di grande interesse.

Sempre secondo Corriere dello Sport, il nuovo Palermo di Inzaghi dovrebbe basarsi su una difesa a quattro, motivo per cui il mercato sarà orientato anche alla ricerca di esterni adatti al nuovo sistema di gioco. Tra i nomi seguiti figura anche Giovanni Bonfanti, difensore mancino di proprietà dell'Atalanta che ha già lavorato con Inzaghi ai tempi del Pisa.

Dunque, Giornale di Sicilia mette in evidenza l'interesse concreto per Trimboli, mentre Corriere dello Sport evidenzia il progetto tecnico di Inzaghi e i sondaggi per Bragantini, Marras e Bonfanti, all'interno di un mercato che si preannuncia particolarmente ambizioso.