Calciomercato, GDS: “Palermo, in uscita è tutto fermo”

Alcuni rosanero rischiano di non partire per il ritiro. Tra i big c’è solo l’interesse del Pescara per Insigne.

Il Palermo continua a muoversi sul mercato, soprattutto sul fronte uscite, «per sfoltire l’organico e rimodellare la rosa» in vista della prossima stagione, come scrive Radicini. Il giornale si sofferma su come la dirigenza stia cercando di costruire «un gruppo più funzionale alle idee tattiche di Inzaghi», ma evidenzia anche che «i movimenti in uscita stentino ancora a decollare».

Il focus si sposta poi sui singoli casi. Giornale di Sicilia sottolinea che tra i nomi più pesanti in lista di partenza c’è Roberto Insigne, esterno offensivo che non è mai riuscito a garantire continuità: «In due stagioni ha messo insieme 55 presenze e 7 reti», ma «cinque dei sette gol sono concentrati in un arco temporale di circa due mesi». Radicini sottolinea che su di lui c’è «l’interesse concreto del Pescara, neopromosso in B», che potrebbe anche includere nella trattativa Alessio Buttaro, difensore classe 2002 reduce da una stagione con pochissimo spazio.

Più complessa la situazione di Di Mariano, che, scrive il giornale, «ha rappresentato un simbolo di appartenenza e dedizione», ma che è stato frenato da diversi infortuni muscolari. La sensazione, secondo Radicini, è che «i percorsi siano destinati a separarsi», anche se «al momento non sono arrivate proposte concrete».

Giornale di Sicilia si sofferma poi su Nikolaou, centrale greco arrivato la scorsa estate in una delle operazioni più onerose: dopo un buon avvio, ha perso il posto, diventando riserva. Radicini segnala che «Aek Atene e Olympiacos si sono mossi per sondare il terreno» e che «la valutazione si aggira attorno al milione e mezzo di euro».

Altro nome caldo è quello di Valerio Verre: arrivato la scorsa estate con aspettative importanti, «non ha lasciato il segno come ci si attendeva». L’intenzione del club, scrive Radicini, sarebbe «trovargli una nuova destinazione», ma il contratto in scadenza nel 2027 «rischia di complicare eventuali trattative».

Infine, il giornale sottolinea che per i giovani Vasic e Desplanches «l’orientamento della società sarebbe quello di un prestito secco in Serie B», per permettere loro di giocare con continuità e crescere.

In sintesi, Radicini mette in evidenza come il Palermo stia lavorando «sottotraccia» per dare forma a un gruppo più in linea con il progetto di Inzaghi, ma che «le uscite restano per ora in stand-by» in attesa che le trattative trovino sbocco concreto.