Giornale di Sicilia: “C’è pure Pyyhtia per la mediana, pressing su Audero”

Mentre l’annuncio di Filippo Inzaghi sembra sempre più vicino – potrebbe arrivare da un momento all’altro – il Palermo è già al lavoro per rinforzare la rosa in vista della stagione 2025/26. La dirigenza rosanero, guidata da Osti , continua a valutare vari profili, con particolare attenzione al centrocampo, settore considerato strategico nel nuovo progetto tecnico.

Uno dei nomi più interessanti sul taccuino è quello di Niklas Pyyhtia , classe 2003, di proprietà del Bologna , ma reduce da un’ottima seconda parte di stagione con il Südtirol : 4 reti in 18 presenze che ne hanno messo in evidenza le qualità tecniche e la personalità. Il centrocampista finlandese ha attirato le attenzioni non solo del Palermo , ma anche di Bari , Modena e Spezia .

Infine, sul fronte degli altri reparti, il Palermo tiene accesi i riflettori su Emil Audero per il ruolo di portiere e su Alessandro Marcandalli, difensore giovane del Genoa che, in quanto under, non occuperebbe uno dei 18 slot riservati agli over.