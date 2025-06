Palermo, presentata la nuova maglia per la prossima stagione

Il Palermo, al concerto di Radio Italia, ha appena presentato la prima maglia per la prossima stagione. In una location particolare come quella del concerto, il nuovo allenatore Filippo Inzaghi con il presidente Dario Mirri e il capitano Matteo Brunori, hanno presentato i nuovi kit per la nuova stagione dei rosanero. La prima si presenta come interamente rosa, con sponsor dello stesso colore e logo molto chiaro.