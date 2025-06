Giornale di Sicilia: “Palermo, scatta l’operazione rilancio”

L’arrivo di Filippo Inzaghi sulla panchina del Palermo non è solo un cambio in panchina, ma rappresenta un punto di svolta identitaria e mentale per l’intero ambiente rosanero. L’obiettivo è quello di ricostruire non solo una squadra competitiva, ma un gruppo coeso e affamato, capace di rispondere presente nei momenti chiave della stagione.