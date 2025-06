Palermo, amichevole con una squadra francese il 30 luglio

Il Palermo di mister Inzaghi andrà in ritiro in Valle D’Aosta dal 13 luglio al 1 agosto: durante questo periodo verranno svolte diverse amichevoli ed i rosanero sfideranno anche una squadra della Francia. Si tratta dell’Annecy, squadra che milita in Ligue 2, seconda divisione francese. Come comunicato sui vari profili social della squadra che affronterà il Palermo la sfida si terrà il 30 Luglio.