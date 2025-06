La Repubblica: “Inzaghi, prima la firma poi l’ok a Galazzi”

Il nuovo corso del Palermo è ormai ai nastri di partenza. Dopo settimane di attesa, l’arrivo di Filippo Inzaghi sembra davvero imminente: manca solo l’annuncio ufficiale, ma l’accordo è pronto, biennale con opzione per un terzo anno. Il tecnico ha già salutato Pisa, ed è atteso in città per dare il via a una stagione che vuole essere quella del riscatto, dopo una promozione solo sfiorata lo scorso anno e, storicamente, mai raggiunta in Serie A dal Palermo targato City Group.